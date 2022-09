Bologna, parte il secondo triennio di Bfc 365

Dopo la conclusione del triennio 2017-2020, l’incontro di coordinamento di ieri sera ha sancito ufficialmente l’inizio del biennio che terminerà il 30 giugno 2024. Il progetto ripeterà le linee guida iniziali, ovvero continuare lo stretto legame con i club dilettantistici del territorio, che, come riportano le statistiche, è stato molto stretto: le società che hanno aderito sono state 54, mentre i tirocinanti nelle nostre sedi ben 80. Negli accordi, sono presenti corsi teorici-pratici per responsabili, tecnici-educatori, serate dedicate ai genitori, approfondimenti da parte dei nostri specialisti (nutrizionisti o psicologhe), amichevoli e tornei, spazi in radio o biglietti per le partite della prima squadra.