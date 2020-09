Bologna-Parma, la probabile formazione gialloblù

Ci sono diverse assenze importanti nel Parma che stasera affronterà il Bologna al Dall’Ara. Fuori per infortunio Gagliolo e Scozzarella, a cui si aggiunge lo stop dell’ultimo minuto di Roberto Inglese, fermato da un problema al soleo. Recuperato invece Pezzella in difesa ma dovrebbe partire dalla panchina. Non c’è nemmeno Kurtic, appiedato dalla squalifica che non ha scontato alla prima giornata quando non era stato inserito in lista. Per Liverani modulo nuovo rispetto al Parma dello scorso anno con il 4-3-1-2 e una fase di possesso palla più accentuata e propositiva.

