Bologna ottavo nel 2019

Che il Bologna abbia fatto grandi cose dall’arrivo di Mihajlovic è sotto gli occhi di tutti. Il tecnico serbo è giunto alla guida dei rossoblu il 28 gennaio 2019: l’esordio fu pochi giorno dopo a San Siro contro l’Inter, dove arrivò un’insperata vittoria di misura. Tolte le prime due gare di gennaio – il pareggio alla prima giornata di ritorno contro la Spal e la disfatta casalinga contro il Frosinone – sotto la guida di Inzaghi, tutte le altre partite di campionato fino ad oggi sono state disputate con Mihajlovic come allenatore. In totale sono 26 le gare giocate dalle formazioni di Serie A nell’anno solare in corso.

Secondo un’interessante classifica stilata da “Tuttomercatoweb.com”, considerando l’intero 2019 – quindi il girone di ritorno della stagione 2018/19 e queste prime 7 giornate del nuovo campionato – il Bologna sarebbe 8^ in classifica: sarebbero 40 i punti totalizzati in questi 26 match ufficiali. Prima sarebbe una grandiosa Atalanta con 57 punti, davanti a Juventus, Napoli, Inter e Roma. Il Bologna si troverebbe invece nella parte sinistra della classifica, a ridosso della zona Europa League. Dopo le prime due partite di Inzaghi – che ha totalizzato un punto – Mihajlovic ha preso in mano la squadra e fatto un vero e proprio miracolo.

La classifica dell’anno solare 2019

Atalanta 57 (26 partite)

Juventus 56 (26)

Napoli 48 (26)

Inter 48 (26)

Roma 48 (26)

Torino 46 (26)

Milan 46 (26)

Bologna 40 (26)

Lazio 38 (26)

Cagliari 32 (26)

Udinese 32 (26)

Spal 31 (26)

Sampdoria 27 (26)

Fiorentina 26 (26)

Parma 25 (26)

Sassuolo 24 (26)

Genoa 23 (26)

Empoli 22 (19 partite)

Frosinone 15 (19 partite)

Hellas Verona 9 (7 partite)

Brescia 6 (6 partite)

Lecce 6 (7 partite)

Chievo 6 (19 partite)