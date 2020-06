Giornata di riposo oggi a Casteldebole, non per i test a prevenzione dal contagio da Covid-19.

Ieri i giocatori del Bologna si sono sottoposti all’ottavo giro di tamponi e, secondo quanto affermato da E’Tv, i risultati sono tutti negativi. Non ci sono dunque problemi in casa Bologna, la negatività del gruppo è ancora preservata e la squadra può continuare a lavorare normalmente in vista della partita del 22 giugno contro la Juventus.