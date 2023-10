Bologna, ora la difesa è da reinventare: quale soluzione a Milano?

Ancora problemi in difesa per Thiago Motta a pochi giorni da Inter - Bologna in programma sabato alle 15 in quel di San Siro.

Dopo gli infortuni muscolari di Stefan Posch e Jhon Lucumi contro il Napoli, si è aggiunto quello di Victor Kristiansen che starà fuori per tre settimane a causa di una lesione del retto femorale sinistro. Di fatto il tecnico sarà senza tre difensori titolari su quattro, con il solo Sam Beukema rimasto a disposizione nell'originario quartetto difensivo ipotizzato in estate. A loro tre va aggiunto anche il lungo recupero di Adama Soumaoro, altro titolare della passata stagione, che solo verso la fine dell'anno dovrebbe rientrare in gruppo. Tutto da reinventare dunque per Thiago che dovrebbe poter fare affidamento su Lorenzo De Silvestri a destra, mentre a sinistra via al ballottaggio tra il giovane Tommaso Corazza e il più esperto Charalampos Lykogiannis. In mezzo difficile ipotizzare sorprese con Beukema e Calafiori coppia di centrali. Una terza opzione potrebbe essere quella di inserire Kevin Bonifazi al centro con l'olandese ex Alkmaar e traslocare Calafiori nello slot di terzino sinistro.