Bologna, operazione rinnovi: 6 giocatori in scadenza

Parallelamente al mercato in entrata, il Bologna dovrà cominciare a valutare la situazioni rinnovi. Sono ben 6 infatti i rossoblu in scadenza di contratto a giugno 2020, precisamente: Palacio, Danilo, Destro, Dzemaili, Krejci e Da Costa. Situazioni non impellenti ma che dovranno cominciare ad essere prese in esame. Sicuramente il contratto di Danilo avrà una corsia prioritaria rispetto a quello dei colleghi. Il centrale trentaseienne è il pilastro fondamentale della retroguardia rossoblu e sicuramente Mihajlovic non vorrà privarsene a zero in estate.

Stesso discorso, ma ruolo diverso per Rodrigo Palacio. Trentotto a febbraio per l’argentino che, nonostante l’età, è uno dei migliori nello scacchiere rossoblu. La scorsa estate rifiutò la Champions con la Dea per restare all’ombra delle Due Torri, sposando di fatto il progetto Sinisa. Non è da escludere per lui una terza annata con il rossoblu addosso.