Bologna, oggi seduta tattica, si ferma Svanberg

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che oggi i rossoblu hanno seguito l’allenamento agli ordini di Mihajlovic. Seduta tattica per i ragazzi della formazione emiliana. Lavoro differenziato per Gary Medel, mentre sono continuate le terapie per Nicola Sansone, Federico Santander, Roberto Soriano, Ladislav Krejci e Mitchell Dijks.

A margine dell’allenamento però si è fermato Mattias Svanberg. Lo svedese aveva accusato un risentimento durante l’allenamento di ieri ed è stato sottoposto ad ulteriori esami oggi. Gli esami hanno evidenziato una lesione del semitendinoso della coscia sinistra, con tempi di recupero di 3-4 settimane.