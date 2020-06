Bologna, oggi la ripresa

La prima è andata male, peccato. Il Bologna è caduto ieri sera in casa contro la Juventus, ma ha tutte le attenuanti del caso. Mihajlovic però guarda già alla prossima, decisamente più alla portata. I rossoblu affronteranno la Sampdoria a Genova domenica alle ore 19.30.

Ecco quindi che i giocatori non avranno modo di riposarsi granché. Il Bologna torna infatti in campo oggi ad allenarsi: la seduta è in programma per le ore 19 al centro sportivo di Casteldebole, rigorosamente a porte chiuse.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“La ripresa degli allenamenti verso la trasferta di Genova è prevista per oggi alle 19, a porte chiuse”.