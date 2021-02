Bologna – Oggi è il compleanno di Roberto Baggio

Oggi Roberto Baggio festeggia il suo compleanno. Settimo realizzatore di sempre nel campionato di Serie A con 205 gol e vincitore anche di un Pallone d’oro nel 1993, il Divin Codino compie 54 anni.

Reputato da molti come il calciatore più forte in assoluto del calcio italiano, Baggio ha visto anche Bologna come tappa fondamentale della sua carriera: in cerca di una maglia per i Mondiali di Francia del’98 e reduce da due anni al Milan non troppo prolifici dal punto di vista realizzativo, vuole il rilancio sotto le Due Torri. E proprio la piazza rossoblù sarà decisiva nella sua convocazione in Nazionale: il Divin Codino segna 22 gol sfiorando il titolo di capocannoniere ma battendo il suo record di marcature in Serie A. Il Bologna è infatti la squadra con cui Baggio ha segnato più reti. Arrivato il 18 luglio 1997, non è stata però senza incomprensioni la sua esperienza bolognese, in particolare con Renzo Ulivieri. Una volta chiariti, il numero 10 ha portato la squadra in Intertoto. Squadra che gli ha permesso a sua volta di avere un posto ai Mondiali. Pur rimanendo a Bologna solo nella stagione 1997/98, Roberto Baggio è tra i giocatori più amati di tutti i tempi per i tifosi rossoblù, che quell’anno corsero in massa al Dall’Ara per vedere giocare un Pallone d’oro e un fenomeno del calcio italiano.