Anche senza i giocatori assenti per le convocazioni in Nazionale, continua il lavoro del Bologna. Nella giornata di oggi i rossoblu hanno osservato una doppia seduta di allenamento. Al mattino si è lavorato in campo con partitelle ed esercitazioni tecnico-tattiche, seduta di lavoro in palestra invece al pomeriggio. Oltre alle preventivate assenze dei nazionali, assente anche Schouten per una leggera indisposizione.