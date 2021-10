Bologna – Oggi amichevole con la Primavera a porte aperte

Partitella aperta al pubblico

Il programma del venerdì al Niccolò Galli prevede una partitella in famiglia a ranghi misti con la Primavera. La novità è che anche i tifosi potranno assistere, gratuitamente, alla sessione di allenamento. Con capienza massima di 500 persone e dietro esibizione del green pass, la partitella in famiglia sarà aperta al pubblico. Non ci sarà Arnautovic, ancora personalizzato, così come i nazionali, quindi spazio ai rimasti a Bologna che sono Bardi, Bonifazi, Soumaoro, Binks, Dijks, De Silvestri, Soriano, Sansone, Orsolini, Santander, Van Hoojdonk, oltre a Corbo e Falcinelli.