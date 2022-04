Bologna – Oggi alle 16 la Primavera ospita il Torino

Oggi in campo i ragazzi di Viggiani

La delusione dopo la sconfitta in casa dell’Empoli non deve minare le certezze di una squadra che ha saputo rialzarsi nel girone di ritorno dopo un inizio di campionato difficoltoso, e la speranza della squadra allenata da Luca Vigiani sarà quella di confermare l’ottimo bilancio casalingo anche oggi pomeriggio, in occasione del 30° turno del campionato Primavera 1. Alle ore 16, infatti, presso il Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole, i rossoblù ospiteranno il Torino di mister Federico Coppitelli.