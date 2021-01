Bologna, occhio ai diffidati: ecco chi rischia

Durante la gara di oggi contro il Verona, il Bologna deve stare attento ai cartellini gialli. In particolare, quatto giocatori: Danilo, Schouten, Svanberg e Tomiyasu.

Tutti e quattro dovrebbero scendere in campo dal primo minuto e, in caso di ammonizione, salterebbero automaticamente la sfida dell’Allianz Stadium contro la Juve. Con il rientro di De Silvestri e Skorupski, la difesa recupera alcune pedine fondamentali, ma entrambi i centrali titolari del Bologna di questo pomeriggio sono a rischio squalifica. Con Medel non ancora al meglio e Soumaoro da poco con il gruppo, Danilo e Tomiyasu devono evitare cartellini gratuiti.

Fonte-Carlino