Bologna – Obbligo di vaccino per i calciatori, tre no vax in squadra

Dal 10 di gennaio anche i calciatori dovranno essere vaccinati: 3 no vax nel Bologna

Di fatto, dal 10 gennaio per i calciatori scatterà una sorta di obbligo mascherato a vaccinarsi perché per accedere a impianti sportivi e spogliatoi sarà necessario il Super Green Pass, ottenibile con il vaccino o la guarigione dal Covid. Come riporta il Corriere dello Sport Stadio, nel Bologna ce ne sarebbero tre di non vaccinati (un difensore, un mediano e un attaccante) e in queste ore il club starebbe cercando di convincerli per superare il problema. Dalle prime indiscrezioni, l'opera di convincimento sembrerebbe andare a buon fine anche perché i tre dovrebbero vaccinarsi entro due giorni per poter essere in campo contro il Napoli.