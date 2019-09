Bologna, nuovo pellegrinaggio per Mihajlovic: invitati anche i laziali

Bologna è colma d’amore per Sinisa Mihajlovic. Il suo condottiero sta ancora lottando contro la leucemia, senza ovviamente mollare un centimetro. Nel suo piccolo, la città – insieme a giocatori e società – vuole dare il suo contributo. Ecco quindi che – come riporta “La Gazzetta dello Sport” – i tifosi rossoblu hanno organizzato un secondo pellegrinaggio in onore del tecnico serbo dopo quello dello scorso 21 luglio. Dallo stadio Dall’Ara, i sostenitori percorreranno i portici fino ad arrivare al Santuario di San Luca. In estate, erano più di un migliaio di persone, tra cui anche lo moglie del mister, Arianna.

La novità però è che alla nuova marcia – in programma per domenica 6 ottobre – i tifosi del Bologna hanno invitato anche quelli della Lazio. I biancocelesti sfideranno infatti gli emiliani proprio quel giorno al Dall’Ara, e questi ultimi hanno così deciso di offrire la possibilità anche ai laziali di pregare ed onorare il tecnico serbo. Mihajlovic ha infatti giocato con la maglia della Lazio dal 1998 al 2004. Questo dimostra come la fede calcistica sia importante, ma certe cose vengono prima.