Bologna, non sei più Arna-dipendente

di Manuel Micozzi

Redazione TuttoBolognaWeb

Marko Arnautovic è senza alcun dubbio il top player della rosa del Bologna. Lo testimoniano i 22 gol messi a segno in Serie A in queste due stagioni in rossoblù e lo stipendio di 2,7 milioni all'anno. Ha già saltato sette partite per infortuni vari nel 2022/23, ma Thiago Motta è riuscito a mantenere un ottimo andamento anche senza di lui.

Nella passata stagione, con Mihajlovic alla guida, i rossoblù hanno giocato 5 partite di campionato senza il centravanti austriaco: tre causa infortuni, una per squalifica e una per scelta tecnica. Il bottino è stato veramente magro: appena 5 punti guadagnati (un punto di media a partita), frutto di due pareggi, due sconfitte e un'unica vittoria all'ultima giornata contro il Genoa. Con Arnautovic in campo il Bologna aveva conquistato 41 punti in 33 match con una media di 1,24 a partita.

Quest'anno la tendenza è molto diversa. Nei sette incontri in cui l'attaccante è stato indisponibile, il Bologna ha totalizzato quattro vittorie, un pareggio e due sole sconfitte contro Napoli e Atalanta. La media punti del periodo è clamorosa: 1,86 a partita. Molto più alta rispetto a quella riguardante le partite con l'austriaco a comandare il reparto offensivo: la statistica recita 1,07 punti a partita, conquistati attraverso quattro vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte in 15 partite. Per Arnautovic ora un turno di squalifica e la possibilità di ritrovare la forma migliore in vista dell'Inter, sua ex squadra, per riprendersi la titolarità e tornare punto fermo del Bologna.