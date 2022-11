Bologna, niente ritiro invernale? Si resta a Casteldebole

Lo sottolinea il Resto del Carlino che parla di una ripresa fissata per il 28 novembre e una sosta che con ogni probabilità verrà affrontata rimanendo a lavorare al Niccolò Galli di Casteldebole. La squadra rimarrà almeno fino al 5 dicembre a Bologna, in questa data rientreranno i nazionali ad eccezione di Aebischer e Skorupski che programmeranno il rientro sulla base di quanto andranno avanti ai Mondiali, ma in generale sembra deciso l'orientamento di non effettuare un ritiro. 'La certezza la si avrà probabilmente tra una settimana: ovvero al rientro in città di Thiago Motta e del suo staff, che anticiperanno il rientro dalle ferie per programmare preparazione e ripresa dei lavori' scrive il Carlino.