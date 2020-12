Bologna – Nessun problema fisico per De Silvestri

Buone notizie dall’infermeria rossoblù: Lorenzo De Silvestri non ha riportato alcun problema fisico durante la partita di ieri.

Uscito dal campo al ’17 della ripresa, l’ex granata è stato sostituito solamente perchè esausto, e non per guai fisici. De Silvestri fino ad ora non aveva saltato nemmeno una partita e, complici le tre gare in una settimana, ha accusato un po’ di stanchezza proprio contro la sua ex squadra. Il difensore non sembra dunque in dubbio per la partita di mercoledì contro l’Atalanta.

Fonte-Carlino