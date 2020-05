Bologna, nasce “WeAreOne2020 – Ripartiamo insieme” la piattaforma solidale rossoblu

E’ attiva da oggi sul sito ufficiale rossoblù la piattaforma solidale “WeAreOne2020 – Ripartiamo Insieme” (qui il link), dedicata ai progetti promossi dal Bologna per contrastare l’emergenza Covid-19. La piattaforma virtuale è divisa in quattro sezioni: Sanità, Solidarietà, Bacheca Ristoranti e Bar e Le iniziative dei nostri Partner.

Nelle due aree Sanità e Solidarietà sono riunite tutte le iniziative di carattere sociale, Come la consegna delle colombe pasquali ai medici o la raccolta di beni di prima necessità realizzate dal Bologna in questo periodo di grande emergenza. Nella sezione Bacheca Ristoranti e Bar, il Bologna vuole tendere la mano al settore della ristorazione della città e della provincia. All’interno di questa bacheca i bolognesi potranno scoprire quali sono i locali che, in attesa di una completa ripresa delle attività, hanno attivato un servizio di take-away o delivery. Una sorta di vetrina virtuale dove ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, forni e gelaterie di Bologna e provincia potranno apparire gratuitamente compilando il form dedicato. Infine nella sezione Le iniziative dei nostri Partner ci si dedica a tutti i servizi e i progetti messi in atto dai singoli Partner rossoblù a favore della comunità e delle imprese.