Bologna, nasce il progetto Senior Club

Sulla falsariga del Kids Club, il Bologna lancia una nuova membership. Nasce infatti il progetto Senior Club, che vuole premiare tutti i tifosi rossoblu over 65. Tanti i benefits e le esperienze offerte ai più datati sostenitori del Bologna, che avranno così la possibilità di usufruire di molteplici agevolazioni.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“E’ stato presentato oggi a Casteldebole alla presenza dell’Amministratore Delegato Claudio Fenucci e del Responsabile Marketing Christoph Winterling il progetto Senior Club.

Il progetto Senior Club che prende il via oggi è una membership riservata a tutti i tifosi del Bologna over 65 che permetterà loro di accedere a diversi benefits e vivere esperienze esclusive all’insegna dei colori rossoblù.

Questo progetto, unico in Italia nel suo genere, nasce con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport, del benessere, del divertimento e della socializzazione e realizzare un programma di fidelizzazione legato al rilascio della tessera Senior Club, che darà diritto ad una serie di vantaggi e servizi esclusivi per gli iscritti sia da parte del Bologna sia da parte dei partner commerciali aderenti all’iniziativa. A tal fine, il Bologna e i partner commerciali coinvolgeranno gli iscritti con molteplici attività a loro dedicate. Il Bologna intende avvicinare le persone over 65 rendendole partecipi del mondo sportivo e dei suoi valori e si impegna a far vivere agli iscritti al Senior Club un’esperienza originale nell’universo del calcio.

Il costo d’iscrizione sarà di 35 euro e darà diritto anche a un kit di benvenuto che verrà spedito a casa degli iscritti. Sul sito www.seniorclub.bolognafc.it sarà consultabile il programma degli eventi che da marzo 2020 coinvolgeranno gli iscritti al Senior Club tra lo stadio Dall’Ara, il centro tecnico Niccolò Galli e tantissimi altri luoghi che hanno fatto la storia rossoblù.

Welcome Kit:

Lettera di benvenuto

Private Senior Card

2 buoni sconto del 20% su prodotti merchandising

1 ingresso omaggio presso Mare Termale Bolognese

Scontistica dal 10% al 40% sull’acquisto dei biglietti per le gare casalinghe del Bologna.

Settore dedicato tribuna coperta A

Prelazione sull’acquisto dei biglietti

Inviti ad eventi esclusivi”.