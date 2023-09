Bologna-Napoli, tutti convocati: la prima di Saelemakers

Un Bologna senza defezioni domani contro il Napoli. L'unico assente dai convocati è il lungo degente Adama Soumaoro, con Thiago Motta che ha recuperato Alexis Saelemaekers per la sua prima convocazione in maglia rossoblù. Abbondanza a centrocampo con ben otto convocati, così come in difesa con nove uomini, mentre in avanti ci sono Karlsson, Ndoye, Orsolini, Van Hooijdonk e Zirkzee.