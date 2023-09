Bologna-Napoli, l’Osservatorio cambia idea: aperta la curva ospiti

Come riporta il Resto del Carlino, l'Osservatorio per le manifestazione sportive è tornato sui propri passi e la partita tra rossoblù e partenopei non sarà soggetta alle limitazioni disposte inizialmente. E' arrivata la decisione di autorizzare la prevendita dei biglietti al di fuori dell'Emilia Romagna, mentre il divieto rimane solo per i residenti in Campania. Il settore ospiti sarà dunque aperto e il Bologna potrebbe andare incontro ad un altro pienone dopo le 26.510 presenze medie nelle prime due partite.