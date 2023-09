Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali

Non ci sono sorprese nell'undici titolare scelto da Thiago Motta per affrontare il Napoli di Garcia. Torna Posch in difesa, con Lucumi, Beukema e Kristiansen a completare il reparto, inamovibile Aebischer a centrocampo, confermati Freuler e Ferguson, mentre davanti ancora panca per Orsolini, giocano Ndoye e Karlsson a sostegno di Zirkzee. Nel Napoli c'è Raspadori titolare nel tridente con Kvara, e Osimhen, in difesa Garcia si affida a Ostigard e Natan.