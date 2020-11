Bologna – Musa a caccia del bis

Per il Bologna la gara di oggi contro la Sampdoria è fondamentale.

Servono punti, anche in ottica Crotone: la squadra di Mihajlovic non vuole arrivare alla partita contro i calabresi con l’acqua alla gola, soprattutto in virtù di un gruppo fin troppo giovane non abituato ad eccessive pressioni. I rossoblù si trovano nella stessa situazione della partita contro il Cagliari di qualche settimana fa, quando erano reduci da tre sconfitte consecutive(contro Benevento, Sassuolo e Lazio) e la sfida con i sardi doveva invertire la tendenza. E ci riuscirono vincendola, anche grazie ad un Musa Barrow esplosivo con una doppietta. Il gambiano è reduce dal gol con la sua nazionale, che ha permesso al Gambia di imporsi sul Gabon nella sfida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Lo scorso campionato, nel post-lockdown, Musa fu protagonista a Genova contro la Samp: entrato nella ripresa segnò subito su rigore e confezionò un assist al bacio per Orsolini dopo un dribbling in area. L’ex Atalanta ha già dimostrato contro il Cagliari di non aver perso lo smalto della scorsa stagione, e proprio contro i sardi, tocca a lui trascinare il Bologna a Marassi, magari seguendo le tracce di quel 28 giugno scorso.

Fonte: Carlino