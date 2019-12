Il grande ritorno del leone Sinisa Mihajlovic non è coinciso con una vittoria del Bologna, ma il Dall’Ara si è alzato in piedi ad applaudire all’ingresso in campo del tecnico serbo.

I calci alle bottigliette, l’incazzatura, il saluto con Pioli. Tanti i momenti che ha vissuto stasera Mihajlovic.

E’ stata la sua partita, quella del grande ritorno dopo il trapianto di midollo e la conferenza di dieci giorni fa. Mihajlovic è tornato, con tutta la sua grinta.