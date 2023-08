Bologna-Milan, le probabili formazioni

Moduli in teoria speculari per Bologna e Milan che apriranno stasera al Dall'Ara il loro campionato. Thiago Motta ritrova tra i convocati Orsolini, fuori Barrow e Soumaoro, e chiama per la prima volta il neo arrivato Fabbian, ma entrambi partiranno dalla panchina. Spazio a Aebischer equilibratore con Zirkzee e Ndoye a completare il tridente, mentre in mezzo Dominguez perno con Moro e Ferguson a supporto. In difesa Posch, Beukema, Lucumi e Lykogiannis. Nel Milan Leao, Giroud e Pulisci in avanti, in mezzo il neo arrivato Loftus Cheek con Krunic e l'altro neo acquisto Reijnders, mentre in difesa Hernandez, Tomori, Thiaw e Calabria.