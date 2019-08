Bologna, Mihajlovic ha seguito la Coppa Italia con uno streaming personale

Il Bologna ha vinto facilmente contro il Pisa al terzo turno di Coppa Italia. In panchina c’era la coppia De Leo-Tanjga, ma a muovere i fili era come al solito Sinisa Mihajlovic. Anche dalla sua camera d’ospedale. Già, perché nonostante non ci fosse copertura televisiva per il match, il tecnico serbo non si è accontentato di una conference call alla squadra nel prepartita: il mister ha infatti potuto seguire anche l’intera gara con uno streaming personalizzato.

Il video-analyst rossoblu – Davide Lamberti – ha allestito sotto la tribuna coperta dell’Arena Garibaldi tutta la strumentazione necessaria per permettere a Mihajlovic di osservare il match e di dare indicazioni, grazie anche a E’Tv che ha allestito le immagini. Non solo infatti l’allenatore aveva una postazione privilegiata da cui guardare i suoi ragazzi, ma – collegato indirettamente con De Leo – ha potuto anche fornire ordini tattici in tempo reale. Nonostante tutto, insomma, Mihajlovic è sempre presente. In un modo o nell’altro.