Bologna, Mihajlovic aspetta il “suo” Orsolini

Nella mattinata di oggi giovedì 11 luglio, il Bologna ha lasciato Casteldebole per raggiungere Castelrotto (Alto Adige), sede della prima parte del ritiro estivo. La squadra vi rimarrà fino al 20 luglio, per poi proseguire in Austria. Nella lista dei 28 convocati di Mihajlovic, non figura però ancora Riccardo Orsolini. Come Calabresi, il numero 7 si aggregherà al gruppo a breve, viste le 3 settimane di vacanza garantite dopo l’ultimo impegno ufficiale – nel loro caso, l’europeo Under 21.

