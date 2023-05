Bologna, mercoledì Arnautovic e Posch all’Official Store del Dall’Ara

Nuovo appuntamento per i tifosi del Bologna con i calciatori rossoblù. Mercoledì 17 maggio dalle 17 Arnautovic e Posch saranno all'Official store del Dall'Ara per incontrare i tifosi. Di seguito il comunicato della società rossoblù:

"Sei un tifoso del Bologna e non vedi l’ora di incontrare i tuoi giocatori preferiti? Vieni a trovarci all’Official store dello stadio Dall’Ara, un’occasione unica per vedere i tuoi idoli da vicino.

Mercoledì 17 maggio alle ore 17:00 Marko Arnautovic e Stefan Posch saranno a disposizione di tutti i tifosi rossoblù per foto e autografi.

Per l’occasione, se acquisterai la t-shirt limited edition “DERBYGOAL” il tuo accesso all’evento sarà garantito. La t-shirt è già disponibile in esclusiva al Bologna Fc 1909 Official store stadio Dall’Ara fino ad esaurimento scorte.