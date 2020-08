Bologna, lunedì il via al valzer dei tamponi

E’ boom di contagi in Serie A. Da Petagna a Boga, passando per Mirante e Ceppitelli: calciatori di tutte le squadre del massimo campionato italiano stanno scoprendo ogni giorno che passa di essere positivi al Coronavirus. Presto il valzer dei tamponi per scoprire un’eventuale positività alla malattia inizierà anche in casa Bologna.

La tabella di marcia stilata dalla società parla di lunedì 24 agosto come giorno di ritrovo a Casteldebole. Nel pomeriggio di quella giornata tutti i membri della rosa sosterranno il test per scoprire se sono realmente positivi al Coronavirus o se per loro si può parlare di pericolo scampato. Servirà un giorno in più per scoprire l’esito di tutti i tamponi e test sierologici, atteso infatti per martedì. Ultimi momenti di vacanza quindi per calciatori e tecnico, costretti a rientrare in città tra oggi e domani. Il programma prevede che fino a mercoledì verranno sostenuti visite mediche e test atletici, mentre da giovedì la squadra sarà in ritiro a Pinzolo.