Bologna, l’Under 17 pareggia al 90′ il recupero col Toro per 3-3

Partita da cuori forti tra Toro e Bologna

Partita pazza al Comunale di Pianezza nel recupero della quarta giornata del campionato under 17 tra Torino e Bologna.

Rossoblù avanti due volte, prima al 2' minuto con Cesari, poi al 9' con Balleello, pari momentaneo al 5' di Nije, poi i granata sono riusciti non solo ad impattare ma anche a sopravanzare il Bologna con Jarre a Krulich nel secondo tempo, ma a salvare la squadra di Biavati, in panca Ventura per indisposizione del mister, è stato Diop con un gol salvifico al 90'.