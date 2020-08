Bologna, Liu Jo saluta: cambia lo sponsor sulle divise

Bologna-Liu Jo, la collaborazione come main sponsor si interrompe dopo due anni.

Il marchio di abbigliamento ha comunicato alla società rossoblù che non sarà più il main sponsor del club, per cui non comparirà sulle divise di gara ufficiali. La nuova linea di abbigliamento della squadra, lanciata proprio ieri, presenta al momento soltanto lo sponsor Macron. Le nuove maglie per la stagione 2020/2021 verranno presentate a inizio settembre, periodo entro il quale il Bfc conta di trovare un nuovo sponsor con cui collaborare e da inserire sul fronte delle divise. Liu Jo, intanto, continuerà a far parte del mondo del Bologna ma con una sponsorizzazione meno onerosa. Lo riporta La Repubblica.