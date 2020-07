Bologna-Lecce, Mihajlovic ritrova il suo ex compagno Liverani

Oggi pomeriggio il Lecce farà visita al Bologna. Al Dall’Ara andrà in scena anche la sfida tra Sinisa Mihajlovic e Fabio Liverani, amici ed ex compagni ai tempi della Lazio. Il serbo è arrivato in maglia biancoceleste nel 1998, poi raggiunto dal centrocampista nel 2001. Mihajlovic e Liverani hanno giocato insieme nella capitale per 3 stagioni, fino all’estate del 2004.

Nella stagione 2001/02 hanno ottenuto un 6^ posto in campionato sotto la guida di Zaccheroni. Poi è arrivato Mancini, e con lui hanno chiuso al 4^ posto nel 2002/03 e di nuovo al 6^ nella stagione 2003/04. In compenso, in quest’ultimo anno hanno sollevato insieme la Coppa Italia, vinta contro la Juventus; nelle due stagioni precedenti invece sono arrivati ai quarti e in semifinale. Per quanto riguarda l’Europa, infine, nella prima e nell’ultima stagione insieme si sono giocati la Champions League, uscendo però in entrambi i casi ai gironi; nella stagione di mezzo, invece, sono arrivati addirittura in semifinale di Coppa Uefa, perdendo solo contro il Porto – futuro vincitore.