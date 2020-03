Bologna, le partite rinviate a data da destinarsi

Le nuove norme hanno imposto lo stop a tutte le attività sportive fino al 3 aprile. Si ferma quindi anche il calcio italiano, che deve mettere davanti la salute di tutti all’organizzazione del campionato. Non scende in campo dunque neppure il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che potrebbe però continuare ad allenarsi a Casteldebole.

Per il momento, sono quindi state rinviate a data da destinarsi le due partite dei rossoblu: venerdì 13 marzo al Dall’Ara contro la Juventus e sabato 21 marzo al Ferraris contro la Sampdoria. La settimana successiva, invece, nessun match di Serie A annullato: quel weekend era infatti già previsto di sosta per via delle amichevoli nazionali (che però potrebbero anch’esse esser cancellate). Ad oggi, la prossima partita in calendario per il Bologna è quella contro il Cagliari, fissata al Dall’Ara per domenica 5 aprile. Sempre che il decreto non venga prolungato.