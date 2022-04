Bologna – Le Juniores sono campionesse regionali

Le rossoblù conquistano l'accesso alle Fasi Nazionali

Grande soddisfazione per il settore femminile rossoblù, che ieri sera ha festeggiato la vittoria del campionato regionale con la Juniores di Massimo Carbone : nella finale nei confronti del Parma , le nostre atlete sono riuscite ad avere ragione sulle ducali ai calci di rigore, per un risultato di 7-6 d.c.r.

La vittoria permette al Bologna di proseguire il percorso alle prossime Fasi Nazionali, dopo un percorso quasi perfetto: otto vittorie in altrettante gare nella regular season contro Sassuolo, Parma, Accademia Spal e Atletico Castellazzo; in semifinale, in seguito alla sconfitta in casa dell’Accademia Spal per 3-1, decisivo il ritorno vinto per 4-0.