Bologna, le info prevendita per i match con Milan e Juve

Fonte Bologna Fc

Redazione TuttoBolognaWeb

Partirà alle 10 di venerdì 24 marzo, con tre giorni riservati ai possessori di fidelity We Are One e tre giorni dedicati ai residenti a Bologna (anche senza fidelity card), la prevendita dei biglietti per #BFCMilan in programma al Dall’Ara sabato 15 aprile alle 15.

I giorni 24, 25 e 26 marzo l’acquisto è riservato ai possessori di fidelity card We Are One.

I giorni 27, 28 e 29 marzo l’acquisto è riservato ai residenti a Bologna.

Dal 30 marzo al 15 aprile la vendita è aperta a tutti.

A questo link tutte le informazioni.

I biglietti sono acquistabili presso i punti vendita del circuito Vivaticket (qui l’elenco) e online esclusivamente sul sito .

La Curva Bulgarelli è acquistabile unicamente da possessori della fidelity card We Are One.

Venerdì 31 marzo alle 10 prenderà poi il via la prevendita di #BFCJuventus, gara in programma allo stadio Dall’Ara domenica 30 aprile alle 20,45. A questo link tutte le informazioni, nello specifico:

– nelle tre giornate 31 marzo, 1 e 2 aprile l’acquisto sarà riservato ai possessori di fidelity card We Are One,

– nelle tre giornate 3, 4 e 5 aprile l’acquisto sarà riservato ai residenti a Bologna,

– dal 06 al 30 aprile la vendita sarà aperta a tutti.

Fino alla riunione dell’Osservatorio, i residenti nella regione Piemonte potranno acquistare unicamente la curva ospiti e solo con Fidelity della Juventus.

La curva Bulgarelli è acquistabile unicamente da possessori della Fidelity Card We Are One.