Bologna, le due strade che portano all’Europa

Due strade porterebbero il Bologna verso l’Europa, una un po’ più facile dell’altra.

L’edizione odierna del Resto del Carlino fa il punto sulla lotta Europa League che coinvolge il gruppone di centro classifica, tra cui anche il Bologna. La via più diretta, ovviamente, è entrare tra le prime sei della classifica, il distacco ora è di cinque punti dal Napoli, ma i rossoblù di Mihajlovic potrebbero entrare in Europa dalla porta di servizio del settimo posto. In questo caso serve guardare anche alla finale di Coppa Italia di domani.

Se a vincere sarà la Juventus, già qualificata in Champions, per l’Europa League si libererebbe un posto in più e andrebbero quinta e sesta ai gironi e settima ai preliminari. Se invece ad alzare il trofeo fosse il Napoli bisognerebbe guardare alla posizione finale di classifica della squadra di Gattuso. Vincendo la Coppa Italia, ma arrivando tra le prime sei, il Napoli accederebbe all’Europa League liberando anche il settimo posto, viceversa se gli azzurri crollassero nel finale di stagione e arrivassero fuori dalle prime sei succederebbe che la quinta andrebbe ai gironi di Europa League con il Napoli – vincitore di Coppa Italia – mentre la sesta si dovrebbe accontentare dei preliminari. E la settima? Resterebbe a mani vuote.