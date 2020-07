Bologna, le condizioni degli infortunati

Il Bologna non ha neanche il tempo per godersi la grande vittoria di ieri pomeriggio contro l’Inter, che deve già pensare alla prossima mercoledì sera contro il Sassuolo. Mihajlovic dovrà però ancora fare i conti con qualche infortunato. Dopo l’allenamento di oggi, ciò che emerge è che migliorano le condizioni di Mbaye: il terzino senegalese ha svolto parte della seduta con i compagni e potrebbe esser convocato per il Dall’Ara.

Discorso diverso invece per gli altri. Medel e Poli si sono limitati a svolgere terapie, e non saranno di certo a disposizione prima di Parma. Stessa cosa per Skov Olsen e Santander, che ancora oggi hanno fatto un lavoro differenziato sul campo.

Il comunicato ufficiale del Bologna

