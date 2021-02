Bologna-Lazio, le probabili formazioni

Questo pomeriggio alle ore 18 Bologna e Lazio scenderanno in campo al Dall’Ara per la ventiquattresima giornata di Serie A. Settimane differenti per le due squadre, con i rossoblù che sono reduci dal pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo mentre i biancocelesti arrivano dalla pesante sconfitta in Champions contro il Bayern Monaco.

Tra le fila rossoblù Sinisa Mihajlovic recupera Dijks sull’out di sinistra ma perde Tomiyasu per infortunio. Al posto del giapponese ci sarà l’ex di turno De Silvestri, mentre al centro della difesa confermata la coppia Danilo-Soumaoro. A centrocampo dubbi sulla coppia che scenderà in campo, con il tecnico serbo che potrebbe rilanciare il tandem Svanberg-Dominguez già visto a Sassuolo per 30 minuti, anche se non è da escludere il ritorno di Schouten. Davanti invece Skov Olsen favorito su Orsolini, con Soriano e Sansone che completeranno il tridente dietro all’unica punta Barrow.