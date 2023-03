Bologna-Lazio, la moviola: voto 6 a Maresca

Il Corriere dello Sport Stadio assegna voto 6 al direttore di gara, che dirige una gara solida al netto di qualche imprecisione. L'arbitro perde un angolo su un retropassaggio verso Skorupki, il quale non riesce a tenere la palla in campo. Per il quotidiano appare eccessivo il giallo a Vecino che sarà costretto a saltare il derby per una spinta su Ferguson. Bene Maresca sul contatto Anderson-Skorupski in area con il portiere che prende palla piena.