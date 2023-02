Bologna-Lazio, iniziata la prevendita dei biglietti con promozioni per donne e studenti

Partita oggi la prevendita per Bologna-Lazio in programma sabato 11 marzo alle 20.45. Oggi e domani sarà attiva la prelazione riservata ai possessori di fidelity card del Bologna. Le donne potranno acquistare un biglietto in qualsiasi settore con il 50% di sconto. La Curva Bulgarelli è acquistabile solo dai possessori della fidelity card We Are One. Qui tutte le informazioni.