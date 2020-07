Bologna, la difesa balla: solo due volte senza prendere gol

Due sole volte in campionato il Bologna ha chiuso a reti inviolate: al debutto con la Spal e nel pareggio zero a zero di Genova con il grifone. La difesa rossoblù balla e costringe l’attacco a segnare almeno due volte per fare punti e vincere partite.

In Serie A ci sono sette squadre che hanno incassato più gol del Bologna ma nessuna ha fatto peggio del Bologna come partite senza gol subiti. Anche il Brescia, che di reti ne ha subite 56, ha chiuso per 5 volte con la porta inviolata. Il risultato sono 24 partite consecutive con almeno un gol preso, nessuno in Serie A si avvicina a questo record negativo: il Cagliari, l’altra con la striscia più lunga, si è fermata a 15.

