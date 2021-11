Bologna, la classifica è in linea con gli algoritmi statistici, Fiorentina in over performance

Bologna in linea alle statistiche, Fiorentina sopra ritmo, Cagliari sotto la soglia di expected points meritati

Il sito Understat.com analizza ogni settimana gli expected goals e gli expected points derivanti dagli algoritmi e il rendimento del Bologna è più o meno in linea con quanto stimato e meritato in campo. Un esempio è Bologna-Cagliari, vinta due a zero e in linea con gli Xg (1,74 per i felsinei, 0.40 per il Cagliari), ma in generale anche la classifica pone i rossoblù nel loro margine di rendimento. I punti meritati dal Bologna, sulla base di expected goals a favore e contro, sarebbero 14.72 a fronte dei 15 realmente conquistati. Bologna però in forte credito sui gol subiti, i 22 incassati non rispecchiano gli Xg contro (16.71) mentre in attacco la squadra ha segnato di più rispetto a quanto stimato dagli algoritmi: 17 gol effettivamente fatti contro i 13.94 degli Xg. In termini di classifica, chi sta over performando, cioè ha più punti di quelli che avrebbe meritato, è il Milan (20.47 contro 31), chi invece è sotto rendimento è il Cagliari che secondo le statistiche dovrebbe avere 11 punti ma in realtà ne ha 6. Nella zona di classifica del Bologna, la Fiorentina è in over performance di 2.95 punti, l'Empoli di 4.55 mentre il Torino avrebbe meritato 2.45 punti in più rispetto a quelli guadagnati attualmente.