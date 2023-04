Bologna-Juventus, scelto l’arbitro della sfida

Il fischietto lombardo ha diretto già due volte i rossoblù in Serie A: il bilancio è di una vittoria (in questa stagione contro il Lecce) e una sconfitta (nel 2020/21 contro il Benevento). Per quanto riguarda la Juventus, ha arbitrato i bianconeri per tre volte (tutte nella scorsa stagione). Anche in questo caso il bilancio è in perfetto equilibrio: una vittoria, un pareggio e una sconfitta.