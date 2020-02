Bologna-Juventus, cambia la situazione biglietti

L’allarme Coronavirus sta creando grandi disagi, anche nel mondo dello sport. Il Bologna è quindi costretto a posticipare la partenza della prevendita per il match contro la Juventus, in programma domenica 8 marzo al Dall’Ara alle ore 18.

L’ordinanza regionale non permetterà ai tifosi rossoblu di acquistare biglietti per la partita fino a data da destinarsi. Si valuta, infatti, anche l’opzione di giocare il match a porte chiuse.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Vista la recente ordinanza regionale che prevede la sospensione di tutte le attività che comportano aggregazione, tra cui quelle sportive, in via cautelativa l’inizio della prevendita della gara #BFCJuventus in programma domenica 8 marzo è posticipata a data da destinarsi”.