Bologna-Juve, altro sold out: prevendita a quota 27mila. Esodo anche a Verona

L'entusiasmo attorno ai rossoblù si percepisce e si tocca, tanto da portare il tifo ad acquistare voracemente i biglietti sia per Verona che per la Juve.

Venerdì c'è la trasferta al Bentegodi, già 1781 biglietti andati venduti, ma il trenta aprile arriva a Bologna la Juventus e si potrebbe registrare un altro sold out sulla scia delle big giunte qui nell'ultimo mese e mezzo. Sono già stati superati i 27mila tagliandi venduti in prevendita per la sfida contro la Juventus, con posti disponibili solo in Curva Ospiti, Tribuna Numerata e Poltrona Gold.