Qui Verona, Juric avverte: “Abbiamo entusiasmo”

Il Bologna esordirà in campionato domenica 25 agosto alle ore 20.45 a Verona contro l’Hellas. Queste le parole del tecnico Ivan Juric, che domenica ospiterà la Cremonese per il terzo turno di Coppa Italia. “Abbiamo grande entusiasmo, i giocatori hanno fame. In tanti hanno voglia di dimostrare che qualcuno si è sbagliato su di loro in passato”, avverte l’allenatore croato.

“Stiamo facendo le cose nel modo giusto. I nuovi mi incuriosiscono, qualcuno esordirà in Serie A. Stiamo lavorando bene, c’è un buon livello – spiega Juric, che infine conclude sulla salvezza – Non basteranno corsa e botte. Dovremo resistere a situazioni complicate anche con mentalità e intensità”.