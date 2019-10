Bologna, ipotesi Santander titolare

Sotto la pioggia battente padana, nella giornata di ieri i rossoblu hanno portato a termine l’allenamento. Esercitazioni tattiche con attacchi contro difese per il Bologna. Tra le fila offensive c’era Skov Olsen, candidato probabilmente a vivere la prima da titolare in una delle prossime uscite. Chi invece la maglia da titolare sembra pronto a prendersela fin da subito è Santander, il Ropero potrebbe infatti iniziare contro la Sampdoria.

Altro ballottaggio è sull’esterno, con Palacio, in questo momento in stato di grazia, che potrebbe togliere il posto a Sansone. Ballottaggio Poli-Dzemaili in mediana, con Schouten invece improbabile partente. Confermato invece Svanberg dopo le convincenti prestazioni contro Lazio e Juventus. In difesa promosso invece Mbaye, Denswil potrebbe tornare tra gli undici iniziali di Mihajlovic.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.