Bologna-Inter verso il tutto esaurito

Sarà grande spettacolo sabato pomeriggio alle 18 quando a Bologna sarà di scena l’Inter.

Il Dall’Ara sarà sold out in ogni ordine di posto disponibile. Già oggi lo stadio presenta il tutto esaurito in tutti i settori tranne pochissimi posti rimasti in vendita in Tribuna Gold e Tribuna Numerata. Di fatto sarà il primo sold out della stagione contro una squadra che, in attesa dei match di stasera, guida la classifica con 25 punti con uno score di otto vittorie, un pareggio e una sconfitta (contro la Juventus a domicilio).