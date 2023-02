Bologna-Inter, per gli xG era da 1-1

Il dato di Understat dice 1.07 per il Bologna e 1.15 per l'Inter. Il gol di Orso vale da solo mezzo bottino con 0.49, cioè praticamente una possibilità su due di segnare da quella posizione e in quella situazione, mentre le altre occasioni rossoblù hanno xG basso, come la traversa di Soriano che vale solo 0.07. Nel computo statistico, visto che non c'è stato un tiro in porta, manca l'occasione di Barrow a porta vuota su assist di Orsolini, con il gambiano in anticipo sulla palla e fuori tempo per battere a rete. Basso anche l'xG del diagonale di Musa (0.09) poco prima che Orsolini segnasse il gol decisivo. In casa Inter l'occasione più alta è il sinistro ravvicinato di Lukaku (0.42) su assist di Gosens dopo l'errore di Lucumi in area, mentre il colpo di testa a lato di Lautaro vale 0.17.